الصحة اليمنية: 35 شهيدا يمنيا في جريمة العدوان السعودي بالجوف

صنعاء-سانا

أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية أن الحصيلة النهائية للجريمة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي في محافظة الجوف السبت الماضي 35 شهيدا يمنيا.

ونقل موقع المسيرة نت عن الوزارة قولها في بيان لها مساء أمس إن “من بين الشهداء 26 طفلا إضافة إلى إصابة 23 شخصا بينهم 18 طفلا”.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لرفع الصوت لاستنكار هذه الجرائم وإدانة مرتكبيها.

وكان طيران العدوان السعودي استهدف تجمعا للمواطنين قرب حطام طائرة توريندو التي أسقطها الجيش اليمني في مديرية المصلوب في الجوف ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات اليمنيين.