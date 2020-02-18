لاريجاني يؤكد دعم بلاده الكامل للمقاومة والحكومة اللبنانية

بيروت-سانا

جدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني التأكيد على مواصلة دعم بلاده الكامل للمقاومة والحكومة اللبنانية واصفاً العلاقات الإيرانية اللبنانية بـ “الفعالة والنشيطة”.

وأشار لاريجاني في مؤتمر صحفي عقده بمقر السفارة الإيرانية في العاصمة بيروت اليوم إلى أن المقاومة اللبنانية سند كبير للشعب اللبناني وبلده في التصدي للإرهاب والوحشية الإسرائيلية التي كانت تستهدفهم على الدوام.

وحول عملية اغتيال الفريق قاسم سليماني أكد لاريجاني أنها جريمة إرهابية ومستنكرة وتدل على ضعف الولايات المتحدة.

ولفت لاريجاني إلى أن بلاده أصبحت أكثر إصراراً على تحقيق أهدافها بعد اغتيال الفريق سليماني مشدداً على أن أمريكا لا يعول عليها إلا في مجال إلحاق الأذى بالآخرين وهي تدعم الصهاينة للتحكم في شؤون المنطقة.