تجدد الاحتجاجات في بيروت وصيدا للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي

بيروت-سانا

تجددت الأعمال الاحتجاجية مساء اليوم وسط العاصمة اللبنانية بيروت وصيدا للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي وإلغاء بعض الضرائب.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن عدداً من المحتجين نفذوا اعتصاماً أمام مبنى مصرف لبنان في شارع الحمرا ببيروت مرددين هتافات منددة بالسياسات المالية والمصرفية في البلاد مشيرة إلى أن المتظاهرين تحولوا بعد ذلك إلى الباحة الخلفية للمصرف وكتبوا شعارات على الجدران منددة بسياسة المصرف.

ولفتت الوكالة إلى أن عناصر قوى الأمن الداخلي وصلت إلى الباحة الخلفية للمصرف بعد أن أقدم المحتجون على قطع الطريق.

كما نظم محتجون آخرون مسيرة احتجاجية أمام مصرف لبنان في صيدا رفضاً للسياسة المصرفية وإدارة المصرف.

ويشهد لبنان منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضي مظاهرات وأعمالاً احتجاجية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.