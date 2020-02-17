المبدعون الصغار.. معرض للأعمال الفنية يجسد مواهب الأطفال وإبداعاتهم بالسويداء

السويداء-سانا

رسومات وأشغال يدوية وإبداعات فكرية تجسد مواهب الأطفال بتحويل أبسط الأشياء إلى رسومات ولوحات وأعمال فنية احتضنها معرض المبدعون الصغار بمدينة السويداء.

المعرض الذي نظمته جمعية أطفال الغد في مقرها بمدينة السويداء ضم نتاج عمل ما يقارب 60 طفلاً وطفلة تتراوح أعمارهم بين 6 و15 سنة من لوحات فنية وأشغال يدوية وابتكارات من توالف البيئة أنجزها الأطفال خلال مدة قصيرة لا تتجاوز الشهرين حسب ما أوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية ربى ذياب لمراسلة سانا.

ويهدف المعرض كما أشارت ذياب إلى توجيه قدرات الأطفال للتعبير عن آرائهم وأحاسيسهم ومشاعرهم وسلوكهم بشكل إيجابي وإبراز مواهبهم الفنية وتنميتها بإشراف وتوجيه مختصين إضافة إلى توعية المجتمع بأهمية الإبداع لدى الطفل ولا سيما الأطفال من ذوي الإعاقة.

فكرة المعرض انطلقت كما تبين المدربة في الجمعية وعد خداج لاستقطاب الأطفال الموهوبين وتطوير مهاراتهم ودعمهم وإيجاد البيئة الحاضنة لتحفيز قدراتهم الإبداعية وترجمة خيالهم بتحويل أبسط الأشياء إلى رسومات ولوحات فنية.

ورأت المسؤولة عن قسم الإبداع والمخترع الصغير بالجمعية المهندسة راميا نصر أن الأطفال يمتلكون قدرات إبداعية وفنية ولكنهم بحاجة إلى التوجيه وإعطائهم التصور العلمي الصحيح للمشروع المراد تنفيذه.

الطفل فارس هنيدي 12 عاما أحد المشاركين بالمعرض بتصميم كرسي كهربائي بأدوات بسيطة من توالف البيئة وهي عبارة عن كرسي ودواليب دراجة ولوحة تحكم بين أن مشاركته في المعرض تسهم بتحفيزه وإعطائه دافع أكبر للابتكار.

وذكر الطفل مارسيل هنيدي ثمانية سنوات المشارك بتصميم إنارة الشوارع بالطاقة البديلة من توالف البيئة أن المعرض فرصة لتبادل المعارف والخبرات بينما عبرت الطفلة قمر حمزة سبع سنوات المشاركة بإعادة تدوير توالف البيئة وتحويلها إلى قطع فنية عن سعادتها بالمشاركة في المعرض الذي يعرف الآخرين بإمكاناتهم ومهاراتهم.

خزامى القنطار