ظريف: مستمرون بدعم الشعب الفلسطيني حتى نيل كامل حقوقه

طهران-سانا

جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التأكيد على استمرار دعم بلاده للشعب الفلسطيني حتى نيل كامل حقوقه وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال ظريف في تصريح اليوم: “إيران وقفت وستظل إلى جانب مقاومة الشعب الفلسطيني ومقاومة البلدان التي احتلت أراضيها من قبل الكيان الصهيوني ومن ضمنها سورية ولبنان وسائر الدول العربية” مشيراً إلى أن مسار الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يرتكز في الدرجة الأولى على المقاومة والحفاظ على جميع حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف ظريف أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجولان السوري المحتل والقدس المحتلة وما تسمى “صفقة القرن” لم يكن إلا بسبب انفعال وتذلل بعض قادة العرب أمامه والذين لا يزالون يركضون واهمين وراء شراء الأمن من أمريكا بدل أن يثقوا بأنفسهم وبشعوبهم وبجيرانهم.