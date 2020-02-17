حزب البعث في اليمن: انتصارات الجيش السوري على الإرهاب نابعة من عقيدته بالدفاع عن الأرض والعرض

صنعاء-سانا

أكدت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في اليمن أن الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على من تبقى من عناصر إرهابية في حلب وإدلب نابعة من عقيدته الراسخة بالدفاع عن الأرض والعرض مهما كان حجم المؤامرة وقوة العدو.

وقالت القيادة القطرية لحزب البعث في اليمن في بيان تلقى مراسل سانا في صنعاء نسخة منه اليوم إن انتصارات الجيش العربي السوري على التنظيمات الإرهابية مناسبة عظيمة وفارقة في تاريخ الأمة العربية ومحورها المقاوم لافتاً إلى إن الجيش السوري سطر “مرحلة تاريخية مهمة بعد نضال شاق ومرير” ضد فلول التنظيمات الإرهابية التكفيرية المدعومة من قوى دولية وإقليمية والتي عاثت في الأرض فساداً طيلة السنوات الماضية.

ونوه البيان بصمود الشعب العربي السوري ووقوفه خلف قيادته وجيشه الباسل والتضحيات التي قدمها ولا يزال حتى تحرير كل شبر من الأرض السورية من التنظيمات الإرهابية.