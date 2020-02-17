رفع استطاعة عدة مراكز تحويل كهربائية في مدينتي اللاذقية وجبلة

اللاذقية-سانا

رفعت ورشات الشركة العامة لكهرباء اللاذقية اليوم استطاعة عدة مراكز تحويل في مدينتي اللاذقية وجبلة لاستيعاب الحمولات الزائدة.

وقال مدير الشركة المهندس فادي سعود في تصريح لمراسل سانا إن ورشات الشركة رفعت استطاعة مركز بستان الريحان “وليد رستم” من 400 ك.ف .أ إلى 630 ك .ف .أ وأضافت مركز تحويل مسبق الصنع معدني باستطاعة 1000 ك.ف.أ إلى المركز الموجود في منطقة بستان الريحان “محمد علي”.

ولفت سعود إلى أن ورشات الشركة رفعت أيضاً استطاعة مركز تحويل هوائي في منطقة البصة كرم التين من 200 ك.ف.أ إلى 400 ك.ف.أ ومركز هوائي في مدينة جبلة من 200 ك.ف.أ إلى 400 ك.ف.أ وذلك لزيادة وثوقية الشبكة الكهربائية لدى المشتركين.

كما نصبت ورشات الشركة برج توتر متوسط بدلاً من بورتيك خشبي محروق وذلك على خط المقاطع تفريعة قايا الرائد العربي.