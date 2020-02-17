قصص متنوعة عن العلاقات الإنسانية في ظل الحرب ضمن أمسية لنادي شام الثقافي

دمشق-سانا

مواهب شبابية متنوعة في مجال القصة القصيرة تسابقت على مسرح المركز الثقافي في أبو رمانة الذي غص بحضور كبير من مختلف الأعمار من عشاق هذا الفن ورواده.

وقدم القاصون الشباب المشاركون بالأمسية من أعضاء نادي شام الثقافي موضوعات متنوعة غلب عليها الطابع الاجتماعي النقدي والعلاقات الإنسانية في ظل الحرب.

وذكرت بلقيس التلا “عضو بالفريق التنظيمي لنادي شام” لـ سانا أن الأمسية جمعت القاصين الشباب الذين شاركوا في وقت سابق في ورشة نظمها النادي في مجال القصة القصيرة مبينة أن الورشة تأتي في إطار مسؤولية النادي وأهدافه ومساهماته للارتقاء بواقع الكتابة الأدبية عبر الأخذ بيد الموهوبين الشباب وتطوير أدواتهم في كتابة القصة القصيرة.

وإضافة إلى ورشات كتابة القصة التي تقام بإشراف الأديب بشار بطرس يقيم النادي مسابقات ضمن هذا الجنس الأدبي تشهد مشاركة محلية وعربية واسعة.

ونادي شام هو إحدى المبادرات الشبابية الرامية إلى نشر ثقافة القراءة في المجتمع والعمل.

ميس العاني