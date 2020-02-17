حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة

دمشق-سانا

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن الطرق في المحافظات سالكة عدا بعض طرق محافظتي حماة واللاذقية غير سالكة أو سالكة بصعوبة نتيجة الأحوال الجوية السائدة حتى مساء اليوم.

وأوضحت إدارة المرور في نشرتها التي تلقت سانا نسخة منها أن طريق القرندح عين الكروم في منطقة الغاب سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد وطرق شطحة جوبة برغال وجورين صلنفة وعين الشمس عين حلاقيم ومصياف طير الجنة ومصياف الرقمة ومصياف الحيلونة جميعها غير سالكة بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة اللاذقية طريق جوبة برغال الغاب وطريق مركبة مقامات بني هاشم غير سالكين بسبب تشكل الجليد.

ونصحت إدارة المرور السائقين بتفحص الحالة الفنية للمركبة “الفرامل والاطارات وماسحات الزجاج والأنوار” وتخفيف السرعة وزيادة مسافة الأمان واستعمال الأنوار الخاصة بالضباب واستخدام حزام الأمان وعدم استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة في جميع الأحوال الجوية والظروف تجنبا للمخاطر التي تواجههم على الطرق مشيرة إلى أنها خصصت الرقمين 5422703 و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.