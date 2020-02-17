كاميرا سانا في بلدة عندان بريف حلب الشمالي الغربي على طريق حلب إعزاز بعد تحريرها من الإرهاب

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
شخصيات يمنية: انتصارات الجيش السوري أوقفت المد الإرهابي
2020-02-17
دبلوماسيون ومحللون روس: الجيش السوري ينفذ واجباته الوطنية في مكافحة الإرهاب
2020-02-17
بيسكوف يؤكد أن روسيا ستواصل دعمها لسورية في حربها ضد الإرهاب حتى القضاء عليه
2020-02-17
حزبان مصريان: مخطط الدول الداعمة للإرهاب في سورية إلى زوال
2020-02-17
لافروف: ضرورة القضاء على التنظيمات الإرهابية في إدلب
2020-02-17
الأسيوطي: انتصارات الجيش السوري ضربة قاصمة للمتآمرين على سورية
2020-02-17
ذبيان: انتصارات الجيش السوري في حلب ستتكرر بإدلب رغم كل التهويل
2020-02-17
محليات
حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة
2020-02-17
فريق من 300 باحث لرصد مشكلات الواقع التربوي وتطويره
2020-02-17
أفراح بالمحافظات احتفاء بانتصار حلب: سورية لن تتخلى عن شبر من أراضيها
2020-02-17
صيانة طرق ومشاريع صرف صحي في المنطقة الصناعية باللاذقية وقرية الصومعة
2020-02-17
احتفاء بيوم المجالس المحلية.. تشاركية المجتمع الأهلي مع المؤسسات المعنية لتحسين الواقع الخدمي
2020-02-17
افتتاح مبنى مجلس مدينة الرستن بعد إعادة تأهيله وإصلاح الاضرار التي لحقت به جراء الإرهاب
2020-02-17
المجلس العلمي الفقهي واتحاد علماء بلاد الشام: انتصارات الجيش في حلب حطمت أوهام الفكر الوهابي
2020-02-17
رياضة
فراس معلا رئيساً للاتحاد الرياضي العام واللجنة الأولمبية السورية
2020-02-17
اختتام بطولة زهرة الجولان للشطرنج في اللاذقية
2020-02-17
تسع ميداليات لشابات سورية في بطولة آسيا لرفع الأثقال
2020-02-17
ريال مدريد المتصدر يتعادل مع سيلتا فيغو
2020-02-16
لاتسيو يفوز على إنتر ميلان في الدوري الإيطالي
2020-02-16
أرسنال يفوز على نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنكليزي الممتاز
2020-02-16
بايرن ميونخ يهزم كولن برباعية في الدوري الألماني
2020-02-16
اقتصاد
الإجراءات الاحترازية في طرطوس تحد من أضرار موجة الصقيع على الزراعات المحمية
2020-02-17
محلج العاصي يورد أكثر من ألفي طن من بذور القطن لشركات القطاعين العام والخاص
2020-02-17
استقرار أسعار النفط
2020-02-17
حاكم المصرف المركزي: المصرف سيصدر قريباً إجراءات تسهم في تحفيز الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج
2020-02-16
22 شركة سورية بمعرض غولفود 2020 في دبي
2020-02-16
وزير النفط الإيراني: 700 مليار برميل حجم احتياطي النفط في البلاد
2020-02-16
برنامج دعم أسعار الفائدة.. تخفيض تكاليف تمويل المشاريع التنموية واستقطاب المزيد من الصناعيين
2020-02-15
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شخصيات يمنية: انتصارات الجيش السوري أوقفت المد الإرهابي
الجيش يواصل تقدمه بريف حلب الغربي ويحرر قرى بسرطون وحور وعنجارة من الإرهاب
الرئيس الأسد في كلمة متلفزة بمناسبة معارك التحرير الأخيرة: حلب انتصرت وسورية انتصرت.. معركة تحرير ريف حلب وإدلب مستمرة بغض النظر عن بعض الفقاعات الصوتية الآتية من الشمال
ممران إنسانيان في ميزناز ومجيرز بريفي حلب وإدلب لتأمين خروج المدنيين من مناطق انتشار الإرهابيين
وزارة النقل: إعادة تشغيل مطار حلب الدولي والأربعاء القادم أول رحلة
ضبط خنادق وأنفاق ومقرات للإرهابيين خلال تمشيط الجيش منطقة ضهرة عبد ربه والمحلق الغربي غرب حلب
القيادة العامة للجيش تعلن عن تحرير عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي من الإرهاب-فيديو
بيسكوف يؤكد أن روسيا ستواصل دعمها لسورية في حربها ضد الإرهاب حتى القضاء عليه
العثور على مقبرة جماعية تضم جثامين عدد من الشهداء أعدمهم الإرهابيون في مزارع العب في الغوطة الشرقية- فيديو
كاميرا سانا في بلدة عندان بريف حلب الشمالي الغربي على طريق حلب إعزاز بعد تحريرها من الإرهاب
2020-02-17
بلدة عندان بريف حلب
2020-02-17
manhal
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الزير سالم.. عرض تخرج قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية
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