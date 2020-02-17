بوغدانوف يدعو للتقيد الصارم بقرارات مجلس الأمن حول ليبيا

برلين-سانا

دعا الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف إلى التقيد الصارم بقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بتسوية الوضع في ليبيا.

وقال بوغدانوف خلال جلسة اللجنة الدولية لتنفيذ مؤتمر برلين حول ليبيا في ميونخ وفق ما نقل موقع روسيا اليوم إن المقترحات التي أعدتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتي حددت دائرة اختصاص لجنة المتابعة الدولية لنتائج مؤتمر برلين تحتاج للتعديل في شكلها المقترح حاليا نظرا لوجود عدد من المهام التي تعود بشكل حصري إلى صلاحيات مجلس الأمن الدولي ولا يجوز التطاول عليها مضيفا.. “هناك نقاط أخرى مثيرة للجدل في النص .. على سبيل المثال.. ليس من الواضح على أي أساس ستشارك البعثة في مناقشة القضايا غير المدرجة ضمن صلاحياتها”.

وأعرب بوغدانوف عن أمله في أن يتم هذه المرة أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار مبينا أن الجلسة ستسمح بالتقدم على طريق ضمان نظام وقف العمليات القتالية وتحقيق تقدم في العملية السياسية وحل المشكلات الإنسانية الكثيرة في ليبيا.

وشدد بوغدانوف على أنه يجب أن يتضمن بيان الرؤساء المناوبين للجلسة الإشارة إلى أن “بعثة الدعم الأممية في ليبيا” يجب ألا تنفذ قرارات مؤتمر برلين بقدر ما تنفذ قرار مجلس الأمن 2510 الذي أيد الأحكام الختامية للمؤتمر وقال.. “عملية المصالحة الوطنية يجب أن تشمل مجمل القوى الاجتماعية والسياسية في ليبيا بما في ذلك التجمعات القبلية والأقليات القومية وأنصار السلطة السابقة ولا ينبغي ترك أي شريحة من المجتمع الليبي خارج العملية”.

وكان البيان الختامي لمؤتمر برلين حول ليبيا في كانون الثاني الماضي أكد ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد وأن حل الأزمة فيه يكون عبر عملية سياسية شاملة.