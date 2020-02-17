الزير سالم.. عرض تخرج قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية

دمشق-سانا

برؤية معاصرة اختار طلاب قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية تقديم مشروع تخرجهم للفصل الأول (الزير سالم) تأليف الكاتب المسرحي الفرد فرج وإشراف الفنان حسن عويتي والذي استضافته القاعة متعددة الاستعمالات بدار الأسد للثقافة والفنون.

النص الذي استلهم من سيرة المهلهل الشعبية وكتبه فرج عام 1969 تمت قراءته من قبل عويتي برؤية معاصرة اعتمد فيه طرح مشكلة راهنة وهي الحرب طويلة الأمد التي شنها سالم وجساس أبناء العمومة على بعضهما واستمرت ما يزيد على 40 عاما حيث ركز العرض على اختبار فعل كل منهما وما يمثله الزير من فكر غير طبيعي في إعادة كليب حيا ما ينافي قوانين الطبيعة.

ويطرح العرض أيضا فكر جساس بما يمثله من انتهازية وجشع لينبثق طرف ثالث ابن كليب الهجرس الذي يعكس العقلانية والمعرفة والديمقراطية وتجاوز الماضي الأسود الدامي نحو المستقبل ويتمكن من تحقيق المصالحة بين القبيلتين وابناء العمومة.

وفي تصريح لـ سانا بين عميد معهد الفنون المسرحية الدكتور ماهر خولي أن خطة عمل المعهد تراعي خصوصيات الأقسام الخمسة التي يضمها عبر تبني استراتيجية متكاملة بهدف رفع مستوى الطالب من خلال ورشات العمل والتأهيل الدائمين للوصول إلى تخريج مختصين يمتلكون المواصفات والإمكانيات المهنية الاحترافية.

من جهتها بينت أستاذة المسرح المعاصر رئيسة قسم التمثيل في المعهد الدكتورة ميسون علي أنه خلال عرض التخرج عمل الطلاب على إجراء أبحاث طويلة حول النص كما قاموا في مرحلة توزيع الشخصيات بتحليل مسهب لكل واحدة ولتاريخها وعلاقتها بغيرها موضحة أنهم قدموا شخصياتهم بكثير من التبني وبعضهم استخدم مخيلته الخلاقة لأن العرض لا يتبنى الأسلوب الواقعي في السينوغرافيا والأداء بالشكل الكامل إنما ينحو إلى الأسلبة والشرطية ولأن الكاتب فرج مزج بين الأسلوبين الدرامي والملحمي.

والطلبة المرشحون لنيل الإجازة في التمثيل لهذا العام هم ألين وإياد ودجانة عيسى وآية محمود وحسن خليل وحسناء سالم وراما زين العابدين وريموندا عبود وعلاء زهر الدين وعلي اسماعيل وكنان حاتم وملهم بشر ويوشع محمود ويزن الريشاني.

رشا محفوض