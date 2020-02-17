قرقفتي.. جمال طبيعي وغنى تاريخي

طرطوس-سانا

“قرقفتي” من قرى طرطوس الأجمل والأعرق التي تمتاز بطبيعتها التي تجمع بين جمال وسحر الطبيعة من جبال ووديان مزركشة بالأشجار المثمرة والغابات الخضراء وعراقة تاريخها الذي يعود لمئات السنين.

تسمية القرية حسب رئيس بلديتها عدي صيوح يونانية وتعني الجمجمة إذ تقوم القرية على مرتفع يشبه القبة أو الجمجمة وتبعد القرية نحو 25 كم عن مدينة طرطوس وتتبع إدارياً إلى مدينة بانياس وترتفع عن سطح البحر 177 متراَ وتتبع لها قرى كرميا ومزرعتا حيبو وعين أبو سريسة ويبلغ عدد سكانها نحو 5 آلاف نسمة.

ويقول صيوح: أجمل ما يميز القرية هو الوادي الذي يمر به نهر المرقية من الناحية الشرقية ما يجعله من أخصب وديان المنطقة وفيه مختلف أنواع الأشجار المثمرة وأحراج السنديان والمحميات والغابات الطبيعية ما يجعلها بلدة سياحية بامتياز يكثر فيها الزوار من مختلف المحافظات في فصل الصيف.

ويشير صيوح إلى غنى القرية بالمواقع الأثرية التي تدل على عراقتها فجامعها الأثري يعود لأكثر من تسعمئة عام إضافة إلى مغاورها الكارستية ومنازلها المتوزعة في غابة من الأشجار ويرجع عمر بعضها إلى ما يزيد على 400 عام.

ويذكر صيوح أن أهالي القرية يعملون بالتجارة والمهن اليدوية إضافة إلى زراعة الخضراوات والفول السوداني والحمضيات ويشكل الزيتون المحصول الأساسي فيها إضافة إلى الحبوب الشتوية كالقمح والبقول وبعض الأشجار المثمرة كاللوزيات والتين والتبغ لافتاً إلى أنه تنتشر فيها البيوت البلاستيكية.

بشرى معلا

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