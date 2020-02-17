اقتصاد السوريات المنتجات في بازار بدمشق

دمشق-سانا

بعد النجاح الذي حققته من مشاركاتها في البازارات والعائد الاقتصادي الجيد منها وتفاعل الناس مع منتجاتها اليدوية تحرص هدى شويكاني على إضافة لمسة إبداعية تجديدية في كل مشاركة لأعمالها التي تتضمن الرسم على الأواني والفازات والفوانيس وديكورات المطابخ.

وترىشويكاني التي شاركت ببازار (ألوان سورية) الذي اختتم مؤخراً أن هذه النشاطات تسهم بالتعريف بالمنتجات اليدوية وتسهم في إيجاد سوق لبيعها ولا سيما لمن لا يمتلك محلاً أو مشغلاً خاصاً لافتة إلى أن تنوع المعروضات وتطورها في هذه البازارات يعطي دافعاً للمشاركين لمزيد من الإبداع وليكون لكل منهم بصمته الخاصة.

بدورها تلفت ميشلين ديوب خريجة معهد الفنون النسوية إلى أن مشاركتها لأول مرة في البازار شكلت فرصة للتعريف بأعمالها اليدوية المتنوعة كالرسم والكتابة على الزجاج والقطع الخشبية إضافة إلى أشغال ورقية للزينة وإعادة تدوير بعض المواد التالفة.

وتحضر الجمعيات الأهلية التي تعنى بتمكين النساء مهنياً في البازارات لتسويق أعمالهن والتعريف بمنتجاتهن الإبداعية حيث أوضحت إيثار الشرع مديرة مشروع مطبخ غراس التابع لجمعية غراس أن بازار ألوان سورية واحد من النشاطات التي شاركت فيها الجمعية لدعم المستفيدات وإيجاد منافذ تسويقية لمنتجات النساء والفتيات المعيلات لأسرهن ومساعدتهن على البدء بمشاريعهن الصغيرة.

وتضمن بازار (ألوان سورية) الذي اختتم الأربعاء الماضي في فندق الشيراتون بدمشق واستمر ثلاثة أيام منتجات يدوية متنوعة من المطرزات والإكسسوارات وقطع الزينة المكتبية والمنزلية والعطورات والألبسة وأنواع الأطعمة والحلويات التي يشتهر بها المطبخ السوري بحسب منظمته رنا الطباع وشاركت به 120 سيدة وعدد من أصحاب الحرف اليدوية الدمشقية إضافة إلى مشاركات لمنتجات عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات الأهلية.

وأشارت طباع إلى أن البازار منذ انطلاقته عام 2016 هدف إلى التعريف بمنتجات النساء السوريات وتسويقها مع إمكانية إيجاد فرص عمل دائمة لعدد منهن وتسليط الضوء على الفنون اليدوية السورية التراثية بشكل معاصر وتعريف المجتمع بها مجدداً.

راما رشيدي

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