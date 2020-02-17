ثلوج جبال مقامات بني هاشم في القرداحة بريف اللاذقية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
لافروف: ضرورة القضاء على التنظيمات الإرهابية في إدلب
2020-02-17
الأسيوطي: انتصارات الجيش السوري ضربة قاصمة للمتآمرين على سورية
2020-02-17
بيسكوف يؤكد أن روسيا ستواصل دعمها لسورية في حربها ضد الإرهاب حتى القضاء عليه
2020-02-17
ذبيان: انتصارات الجيش السوري في حلب ستتكرر بإدلب رغم كل التهويل
2020-02-17
روحاني يؤكد ضرورة احترام النظام التركي سيادة سورية ووحدة أراضيها والتزامه باتفاقات سوتشي ومسار أستانا
2020-02-16
22 شركة سورية بمعرض غولفود 2020 في دبي
2020-02-16
ريفازيان: أرمينيا وسورية ستوقعان على اتفاقية اتصال جوي مباشر
2020-02-16
محليات
بالصور.. افتتاح ممر إنساني في مجيرز غرب سراقب لتأمين خروج المدنيين من مناطق انتشار الإرهابيين في إدلب
2020-02-17
المجلس العلمي الفقهي واتحاد علماء بلاد الشام: انتصارات الجيش في حلب حطمت أوهام الفكر الوهابي
2020-02-17
إعادة التيار الكهربائي إلى بعض مناطق الريف الغربي لحمص
2020-02-17
وحدة من الجيش تسقط طائرة مسيرة في محيط مصفاة حمص
2020-02-17
عدلية إدلب تبدأ تقديم خدماتها للمواطنين في مقرها المؤقت بمحافظة حماة
2020-02-17
14 و21 آذار الامتحان الطبي الموحد والتسجيل اعتباراً من الغد
2020-02-17
حالة الطرق نتيجة الأحوال الجوية السائدة
2020-02-17
رياضة
فراس معلا رئيساً للاتحاد الرياضي العام واللجنة الأولمبية السورية
2020-02-17
اختتام بطولة زهرة الجولان للشطرنج في اللاذقية
2020-02-17
تسع ميداليات لشابات سورية في بطولة آسيا لرفع الأثقال
2020-02-17
ريال مدريد المتصدر يتعادل مع سيلتا فيغو
2020-02-16
لاتسيو يفوز على إنتر ميلان في الدوري الإيطالي
2020-02-16
أرسنال يفوز على نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنكليزي الممتاز
2020-02-16
بايرن ميونخ يهزم كولن برباعية في الدوري الألماني
2020-02-16
اقتصاد
الإجراءات الاحترازية في طرطوس تحد من أضرار موجة الصقيع على الزراعات المحمية
2020-02-17
محلج العاصي يورد أكثر من ألفي طن من بذور القطن لشركات القطاعين العام والخاص
2020-02-17
استقرار أسعار النفط
2020-02-17
حاكم المصرف المركزي: المصرف سيصدر قريباً إجراءات تسهم في تحفيز الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج
2020-02-16
22 شركة سورية بمعرض غولفود 2020 في دبي
2020-02-16
وزير النفط الإيراني: 700 مليار برميل حجم احتياطي النفط في البلاد
2020-02-16
برنامج دعم أسعار الفائدة.. تخفيض تكاليف تمويل المشاريع التنموية واستقطاب المزيد من الصناعيين
2020-02-15
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بالصور.. افتتاح ممر إنساني في مجيرز غرب سراقب لتأمين خروج المدنيين من مناطق انتشار الإرهابيين في إدلب
الجيش يواصل تقدمه بريف حلب الغربي ويحرر قرى بسرطون وحور وعنجارة من الإرهاب
ضبط خنادق وأنفاق ومقرات للإرهابيين خلال تمشيط الجيش منطقة ضهرة عبد ربه والمحلق الغربي غرب حلب
بيسكوف يؤكد أن روسيا ستواصل دعمها لسورية في حربها ضد الإرهاب حتى القضاء عليه
القيادة العامة للجيش تعلن عن تحرير عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي من الإرهاب-فيديو
الجيش يحرر قرى وبلدات محيط ريف حلب الغربي والشمالي الغربي ويؤمن المدينة من الإرهاب
الرئيس الأسد لوفد من مجلس الشورى الإيراني برئاسة لاريجاني: الشعب السوري مصمم على تحرير كامل الأراضي السورية من الإرهاب
العثور على مقبرة جماعية تضم جثامين عدد من الشهداء أعدمهم الإرهابيون في مزارع العب في الغوطة الشرقية- فيديو
روحاني يؤكد ضرورة احترام النظام التركي سيادة سورية ووحدة أراضيها والتزامه باتفاقات سوتشي ومسار أستانا
الصحة تطلق حملة تلقيح وطنية ضد شلل الأطفال عبر أكثر من 3300 مركز صحي وفريق جوال-فيديو
ثلوج جبال مقامات بني هاشم في القرداحة بريف اللاذقية
2020-02-17
تصوير: مجد سليمان
مقامات بني هاشم
2020-02-17
Hiba
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