عون يبحث مع لاريجاني سبل تعزيز العلاقات اللبنانية الإيرانية

بيروت-سانا

بحث الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في بيروت اليوم مع رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني العلاقات اللبنانية الإيرانية وسبل تعزيزها.

وهنأ لاريجاني خلال اللقاء بتشكيل الحكومة اللبنانية متمنياً لها التوفيق والنجاح في تعزيز الاستقرار والأمن في البلاد ومبدياً استعداد إيران للمساعدة بتحسين الأوضاع الاقتصادية في لبنان.

كما نقل لاريجاني للرئيس عون رسالة من نظيره الإيراني حسن روحاني تتضمن دعوة لزيارة طهران حيث وعد الرئيس اللبناني بتلبيتها في الوقت المناسب.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عرض في وقت سابق مع لاريجاني والوفد المرافق العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كل المجالات.

حضر اللقاء سفير إيران لدى بيروت محمد جلال فيروزنيا.