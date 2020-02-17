الهطولات المطرية ترفع نسبة التخزين في سد الباسل بالحسكة إلى 560 مليون متر مكعب

الحسكة-سانا

زادت نسبة تخزين سد الباسل جنوب محافظة الحسكة بمعدل 18 مليون متر مكعب جراء الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الأسبوع الفائت ومطلع الأسبوع الجاري.

وبين مدير الموارد المائية المهندس عبد الرزاق العواك في تصريح لمراسل سانا أن إجمالي تخزين السد بعد الزيادة بلغ 560 مليون متر مكعب وجاءت الزيادة نتيجة الهطولات المطرية التي شهدتها المحافظة وأسهمت بتحسن جريان الأنهار وخاصة نهر الخابور.

وبين العواك أهمية الزيادة لناحية تعويض كميات المياه التي استخدمت خلال الفترة السابقة لري المحاصيل الزراعية المرخصة على سرير نهر الخابور الممتدة من جسم السد وصولاً إلى بلدة الصور على الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي الحسكة ودير الزور وتساعد في إمكانية منح ريات أخرى للفلاحين إن دعت الحاجة.