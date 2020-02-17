الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي لوقف تنفيذ (صفقة القرن)

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتحرك دولي عاجل لوقف تنفيذ المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية المسماة “صفقة القرن” الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن سلطات الاحتلال صعدت من تنفيذ مخططاتها الاستعمارية العدوانية على حساب الأراضي الفلسطينية في تطبيق فعلي لبنود “الصفقة” لافتة إلى أنه على المجتمع الدولي اتخاذ موقف جدي لأن الصيغ الملتبسة أو المحايدة تجاه هذه المؤامرة الخطيرة لا تجدي في وقف الانقلاب الأمريكي على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها بل تشجع سلطات الاحتلال على التمادي في تنفيذ هذه الصفقة المشؤومة.

وأشارت الخارجية إلى أنها تواصل الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني على المستويات كافة لحشد أوسع رفض دولي لصفقة ترامب-نتنياهو ولاتخاذ إجراءات وتدابير توقف استخفاف الولايات المتحدة بالمجتمع الدولي ومحاولاتها الرامية إلى إحلال شريعة الغاب مكان القانون الدولي.

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