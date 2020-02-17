وزارة النقل: إعادة تشغيل مطار حلب الدولي والأربعاء القادم أول رحلة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة النقل عن إعادة تشغيل مطار حلب الدولي حيث سيشهد يوم الأربعاء القادم أول رحلة جوية من دمشق إلى حلب.

وأوضح وزير النقل المهندس علي حمود في تصريح له اليوم أنه ستتم برمجة رحلات من مطار حلب الدولي إلى القاهرة ودمشق خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي تصريح خاص لسانا قال مدير الطيران المدني في سورية المهندس باسم منصور إنه بفضل تضحيات الجيش العربي السوري وتأمين محيط مطار حلب ولاحقاً تأمين كامل محيط المدينة أصبحت إمكانية الهبوط والإقلاع بمطار حلب الدولي آمنة بالكامل مشيراً إلى أنه تم تأهيل المطار والمحافظة عليه طيلة فترة الحرب الإرهابية رغم ما تعرض له من اعتداءات وهجمات من قبل المجموعات الإرهابية.

ولفت منصور إلى أن طواقم العمل جاهزة للعمل في مواقعها مبيناً أن عودة إقلاع المطار تشكل عودة قوية للصناعة والتجارة ودوران عجلة الاقتصاد كونه يشكل نقطة استراتيجية مهمة في العمل والاقتصاد.

من جهته أكد مدير مطار حلب المهندس محمد المصري في تصريح مماثل جهوزية المطار بالكامل لاستقبال كل الرحلات مشيراً إلى أن ورشات الصيانة انتهت من إصلاح كل الخدمات الفنية والأرضية داخل وخارج المطار وأصبحت جاهزة للعمل بما فيها إجراءات تفتيش الركاب الداخلين والخارجين من المطار وتأمين سيارات الإطفاء والإسعاف وتفتيش الحقائب ونظام الإعلانات والإذاعة.

وكان الجيش العربي السوري حرر في كانون الأول عام 2016 كامل مدينة حلب بما فيها المطار الدولي وأسهمت بطولات وتضحيات الجيش العربي السوري خلال الأيام الماضية بتحرير قرى وبلدات محيط مدينة حلب لتعلن المدينة أمس آمنة بالكامل ما وسع مساحة الأمن والأمان بمحيط مطار حلب الدولي الذي يعد شرياناً حيوياً للعاصمة الاقتصادية لسورية.