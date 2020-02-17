SCS-NET
الشريط الأخباري

كاميرا سانا ترصد المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب في مدخل حلب الشمالي الغربي طريق حلب- اعزاز (دوار الليرمون)

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved