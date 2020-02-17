القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة: بواسل جيشنا الميامين تمكنوا من تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية وبزمن قياسي واستعيدت السيطرة التامة على عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي