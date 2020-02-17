بيان للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة

الإثنين / 17 / 02 / 2020
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
روحاني يؤكد ضرورة احترام النظام التركي سيادة سورية ووحدة أراضيها والتزامه باتفاقات سوتشي ومسار أستانا
2020-02-16
22 شركة سورية بمعرض غولفود 2020 في دبي
2020-02-16
ريفازيان: أرمينيا وسورية ستوقعان على اتفاقية اتصال جوي مباشر
2020-02-16
كليتشدار أوغلو: أردوغان ورط تركيا بمشاكل كثيرة جراء تدخلاته السافرة في سورية
2020-02-16
الجالية الأرمنية السورية في أرمينيا ترحب بقرار مجلس الشعب إدانة الإبادة الجماعية للأرمن على يد العثمانيين
2020-02-15
ظريف ولافروف يبحثان مستجدات الوضع في سورية
2020-02-15
لافروف: الانتصار على الإرهاب في إدلب حتمي
2020-02-15
محليات
الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق منطقة الجزيرة
2020-02-17
استشهاد 5 مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة 7 بانفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض بريف الرقة
2020-02-16
حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة
2020-02-16
المشاركون في المؤتمر الـ 27 لاتحاد نقابات العمال يوجهون برقية شكر وتقدير للسيد الرئيس بشار الأسد
2020-02-16
المهندس خميس يبحث مع لاريجاني سبل زيادة التعاون الاقتصادي بين سورية وإيران
2020-02-16
ضمن أسبوع المجالس المحلية… نشاطات خدمية وبيئية وتنموية في محافظات عدة
2020-02-16
صباغ خلال لقائه لاريجاني: عمق التحالف الاستراتيجي السوري الإيراني في مواجهة الإرهاب-فيديو
2020-02-16
رياضة
تسع ميداليات لسورية في بطولة آسيا لرفع الأثقال
2020-02-17
ريال مدريد المتصدر يتعادل مع سيلتا فيغو
2020-02-16
لاتسيو يفوز على إنتر ميلان في الدوري الإيطالي
2020-02-16
أرسنال يفوز على نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنكليزي الممتاز
2020-02-16
بايرن ميونخ يهزم كولن برباعية في الدوري الألماني
2020-02-16
يوفنتوس يفوز على بريشيا ويتصدر الدوري الإيطالي
2020-02-16
الأوغندي تشيبتيجي يحطم الرقم القياسي العالمي في سباق الخمسة كيلومترات
2020-02-16
اقتصاد
استقرار أسعار النفط
2020-02-17
حاكم المصرف المركزي: المصرف سيصدر قريباً إجراءات تسهم في تحفيز الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج
2020-02-16
22 شركة سورية بمعرض غولفود 2020 في دبي
2020-02-16
وزير النفط الإيراني: 700 مليار برميل حجم احتياطي النفط في البلاد
2020-02-16
برنامج دعم أسعار الفائدة.. تخفيض تكاليف تمويل المشاريع التنموية واستقطاب المزيد من الصناعيين
2020-02-15
السورية للتجارة تفتتح مركز بيع في بلدية البرجان بريف اللاذقية
2020-02-15
النقل تعمم على مديرياتها تعليمات تطبيق القرار (5) حول التحويلات المصرفية لنقل ملكيات المركبات
2020-02-15
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الشريط الأخباري
القيادة العامة للجيش تعلن عن تحرير عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي من الإرهاب-فيديو
الجيش يحرر قرى وبلدات محيط ريف حلب الغربي والشمالي الغربي ويؤمن المدينة من الإرهاب
الرئيس الأسد لوفد من مجلس الشورى الإيراني برئاسة لاريجاني: الشعب السوري مصمم على تحرير كامل الأراضي السورية من الإرهاب
العثور على مقبرة جماعية تضم جثامين عدد من الشهداء أعدمهم الإرهابيون في مزارع العب في الغوطة الشرقية
روحاني يؤكد ضرورة احترام النظام التركي سيادة سورية ووحدة أراضيها والتزامه باتفاقات سوتشي ومسار أستانا
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رفع العلم الوطني فوق مدرسة الشرطة في خان العسل… وتفعيل نقاط شرطية في الزربة وعلى الطريق الدولي حلب دمشق-فيديو
بيان للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة
2020-02-17
بيان للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة
2020-02-17
Zeina
سابق
القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة: بواسل جيشنا الميامين تمكنوا من تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية وبزمن قياسي واستعيدت السيطرة التامة على عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي
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القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة: من القرى والبلدات التي حررها بواسل جيشنا.. بلدة الشيخ علي- الفوج 46- أورم الكبرى وأورم الصغرى- كفرناها- كفر داعل- كفر حمرة- بشنطرة – بابيص – معارة الأرتيق- عويجل- حريتان -حيان – عندان – بيانون – الليرمون وعدد كبير من الجمعيات السكنية والمعامل والمفارق والتلال الحاكمة إضافة إلى فتح معبري -ميزنار ومجيرز- في الريف الغربي لحلب ومدينة سراقب لتأمين خروج المواطنين المدنيين بسلام ووضع نهاية لكابوس الإرهاب التكفيري الذي كان مخيماً عليهم طيلة السنوات الماضي
انظر ايضاً
بيان للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حول تحرير قرى وبلدات بريفي حلب وإدلب
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