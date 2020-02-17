40 أمريكياً مصاباً بـ كورونا على متن السفينة السياحية في اليابان

واشنطن-سانا

أعلنت السلطات الأمريكية أن من بين المصابين بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية الخاضعة للحجر الصحي في اليابان أربعون أمريكياً.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها اليوم: “سيتم إجلاء المواطنين الأمريكيين وأسرهم من السفينة دايموند برينسيس الخاضعة للحجر الصحي في اليابان والتي تأكد إصابة أكثر من 300 شخص على متنها بالفيروس الجديد”.

ومن المقرر توفير مقاعد لنحو 380 شخصاً على متن رحلتين جويتين للإجلاء من اليابان إلى الولايات المتحدة.

وكان وزير الصحة اليابانى كاتسونوبو كاتو أعلن في وقت سابق اليوم أن عدد المصابين بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية بلغ 355 شخصاً.

ووصلت السفينة المذكورة إلى قبالة السواحل اليابانية مطلع شباط الحالي وعلى متنها أكثر من 3700 شخص من أكثر من 50 بلداً ومنطقة بمن فيهم الركاب وأفراد الطاقم والتي فرض عليها حجر صحي في الخامس من شباط بعدما اكتشفت السلطات أن أحد ركابها مصاب بالفيروس.