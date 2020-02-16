المهندس خميس يبحث مع لاريجاني سبل زيادة التعاون الاقتصادي بين سورية وإيران

دمشق-سانا

بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اليوم مع وفد من مجلس الشورى الإسلامي الإيراني برئاسة علي لاريجاني رئيس المجلس آليات التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين لزيادة آفاق التعاون في المجال الاقتصادي بمختلف القطاعات.

وتناول اللقاء سبل التنسيق بين البلدين في ظل الحصار والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تستهدف الشعبين السوري والإيراني وضرورة زيادة التعاون في المجال التجاري والاستثماري ومشاريع النقل والبنى التحتية ومشاركة الشركات ورجال الأعمال الإيرانيين في إعادة الإعمار ودراسة إقامة منطقة اقتصادية مشتركة ومنطقة خاصة بالاستثمارات الإيرانية في سورية.

وأكد المهندس خميس أن العلاقات المتميزة بين سورية وإيران على كل الصعد تمثل أنموذجاً للعلاقات الأخوية الصادقة والوقوف صفاً واحداً في محاربة الإرهاب والتكفير معرباً عن تقديره لمواقف إيران قيادة وشعباً المساندة للشعب السوري في حربه على الإرهاب وتعزيز صموده في مواجهة تحديات الحرب والحصار الاقتصادي.

من جانبه جدد لاريجاني موقف بلاده الداعم لسورية حتى تحقيق النصر النهائي على الإرهاب وعودة الأمن والاستقرار إلى كامل التراب السوري منوهاً بالانتصارات المتتالية التي حققها الجيش العربي السوري في محافظتي حلب وإدلب مشيراً إلى ضرورة تنشيط التبادل التجاري ومنح التسهيلات للفعاليات الاقتصادية لإقامة مشروعات مشتركة.

حضر اللقاء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر وسفير سورية في طهران الدكتور عدنان محمود وسفير إيران بدمشق جواد ترك آبادي.