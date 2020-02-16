منظومة الإسعاف والطوارئ في درعا تستعيد أسطولها تدريجيا وسط نقص في الكوادر

درعا-سانا

فيما تستكمل منظومة الاسعاف والطوارئ في مديرية صحة درعا تعافيها التدريجي مع وصول أسطولها إلى 18 سيارة تبقى مشكلة نقص الكوادر تحديا للاستجابة السريعة على مدار الساعة حسب القائمين عليها.

مدير صحة درعا الدكتور أشرف برمو ذكر لـ سانا الصحية أن منظومة الإسعاف لم تتوقف عن العمل في السنوات الماضية متجاوزة التحديات التي فرضتها الحرب الإرهابية على سورية وتستمر اليوم بعملها رغم أن “عدد العاملين فيها لا يتناسب مع عدد الآليات وحجم العمل.

وأوضح برمو أن المنظومة ومركزها الرئيسي في مجمع العيادات الشاملة بمدينة درعا شهدت خروج أغلب سياراتها من الخدمة جراء الاعتداءات الارهابية التي طالتها بين سنوات 2011 و2018 ومع تعافيها التدريجي وأعمال الاصلاح والصيانة فإنها تعمل حاليا عبر 18 سيارة.

رئيس محطة الإسعاف عبد الخالق إقبال بين للوكالة أن منظومة الإسعاف تتلقى البلاغات على الرقم 110 و على مدار الساعة وتنقل الحالات إلى المشافي العامة في درعا أو دمشق حسب شدتها.

ولفت إقبال إلى أن أسطول المنظومة موزع بين مشافي بصرى ونوى وازرع والصنمين ومركز نصيب الحدودي لتغطية كامل المحافظة كاشفا عن نقل 2685 حالة الى المشافي العامة.

وأكد إقبال أن سيارات الإسعاف مزودة بتجهيزات حديثة فيما عدد الكوادر العاملة في المنظومة لا يتجاوز 53 بين طبيب وممرض وسائق.

وكانت منظومة الإسعاف في درعا قبل الحرب على سورية تضم 39 سيارة موزعة على مستوى المحافظة لكن نتيجة الاعتداءات الإرهابية التي طالتها خرجت 38 سيارة من الخدمة وباتت تعمل بسيارة واحدة لتعود تدريجيا لتعافيها مع بقاء نحو 15 سيارة خارج الخدمة وسيارة واحدة قيد الاصلاح.

قاسم المقداد