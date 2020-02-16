الرئيس الأسد يستقبل وفداً من مجلس الشورى الإيراني برئاسة علي لاريجاني

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
22 شركة سورية بمعرض غولفود 2020 في دبي
2020-02-16
ريفازيان: أرمينيا وسورية ستوقعان على اتفاقية اتصال جوي مباشر
2020-02-16
كليتشدار أوغلو: أردوغان ورط تركيا بمشاكل كثيرة جراء تدخلاته السافرة في سورية
2020-02-16
الجالية الأرمنية السورية في أرمينيا ترحب بقرار مجلس الشعب إدانة الإبادة الجماعية للأرمن على يد العثمانيين
2020-02-15
ظريف ولافروف يبحثان مستجدات الوضع في سورية
2020-02-15
لافروف: الانتصار على الإرهاب في إدلب حتمي
2020-02-15
مصدر روسي يؤكد أن النظام التركي يواصل تقديم الأسلحة للإرهابيين في إدلب بما فيها مضادات طيران
2020-02-15
محليات
لاريجاني من دمشق: سورية دولة مهمة في محور المقاومة ولدينا مشاورات حول تطوير العلاقات الثنائية-فيديو
2020-02-16
الصحة تستعيد خارطة المشافي تدريجياً
2020-02-16
عمال كهرباء ريف دمشق يصلون الليل بالنهار ويعملون في ظروف صعبة لإصلاح الأعطال وتأمين التيار للمواطنين
2020-02-16
القبض على مروج مخدرات في دمشق
2020-02-16
البيان الختامي للمؤتمر الـ27 لاتحاد نقابات العمال: مواصلة العمل لكسر الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري
2020-02-16
الصحة تطلق حملة تلقيح وطنية ضد شلل الأطفال عبر أكثر من 3300 مركز صحي وفريق جوال
2020-02-16
فعالية تضامنية بالسويداء مع أهالي الجولان المحتل
2020-02-16
رياضة
الأوغندي تشيبتيجي يحطم الرقم القياسي العالمي في سباق الخمسة كيلومترات
2020-02-16
الروسي لوغينوف يحرز ذهبية في بطولة العالم للتزلج
2020-02-15
برشلونه يهزم خيتافي في الدوري الإسباني
2020-02-15
الكرامة يفوز على الوثبة في لقاء مؤجل بالدوري الممتاز لكرة القدم
2020-02-15
لايبزيج يعود لصدارة الدوري الألماني بفوزه على ضيفه فيردر بريمن
2020-02-15
بيرنلي يهزم ساوثامبتون في الدوري الإنكليزي
2020-02-15
عودة البلجيكية كليسترز لملاعب التنس من بوابة بطولة دبي
2020-02-15
اقتصاد
22 شركة سورية بمعرض غولفود 2020 في دبي
2020-02-16
وزير النفط الإيراني: 700 مليار برميل حجم احتياطي النفط في البلاد
2020-02-16
برنامج دعم أسعار الفائدة.. تخفيض تكاليف تمويل المشاريع التنموية واستقطاب المزيد من الصناعيين
2020-02-15
السورية للتجارة تفتتح مركز بيع في بلدية البرجان بريف اللاذقية
2020-02-15
النقل تعمم على مديرياتها تعليمات تطبيق القرار (5) حول التحويلات المصرفية لنقل ملكيات المركبات
2020-02-15
محلج محردة يبدأ توريد البذور الصناعية لشركات الزيوت
2020-02-15
الزراعة الأحيومائية.. مشروع رائد في مجال التكامل والاكتفاء الغذائي الذاتي بالسويداء
2020-02-15
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الرئيس الأسد يستقبل وفداً من مجلس الشورى الإيراني برئاسة علي لاريجاني
2020-02-16
الرئيس الأسد يستقبل وفداً من مجلس الشورى الإيراني
2020-02-16
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