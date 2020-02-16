طبيب للأطفال: استخدام المضادات الحيوية للأطفال دون استشارة قد يهدد حياتهم

دمشق-سانا

حذر طبيب الأطفال الدكتور عبد الستار القاسم من إعطاء الأطفال مضادات حيوية دون استشارة مختص لما لذلك من خطورة على مناعتهم وسلامتهم.

وأوضح القاسم لسانا الصحية أن التهاب الطرق التنفسية التي تصيب الأطفال بكثرة خلال فصل الشتاء سببه الفيروسات التي لا ينفع معها استخدام الصادات الحيوية مبينا أن تعاطي هذه الأدوية دون وجود مرض جرثومي يستدعي استعمالها يؤدي إلى القضاء على الفلورا المعوية ما يسبب انقاص مناعة الطفل.

ونبه طبيب الأطفال من أن الاستخدام العشوائي لها يؤدي تدريجيا لظهور سلالات معندة من الجراثيم تستطيع مقاومة أغلب الأدوية وفي بعض الأحيان مهددة للحياة خاصة عند الأطفال والمرضى ناقصي المناعة.

وحذر القاسم من تكرار الوصفة ذاتها للطفل دون استشارة طبية فلكل مرض انتاني صاد معين لا يفيد بحالات أخرى داعيا الأهل للتقيد بالجرعة الموصوفة ومدة العلاج لأن عدم استكماله يؤدي في بعض الأحيان إلى نكس المرض بشكل أخطر واشد.

راما رشيدي