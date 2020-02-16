دراسة ألمانية تحدد طرقا لخفض ضغط الدم بدون الأدوية

برلين-سانا

نصحت دراسة المانية باتباع عدة طرق وخطوات لخفض ضغط الدم دون اللجوء إلى الأدوية والعقاقير.

ونقل موقع فوكوس الألماني عن مارتن هال رئيس مركز الطب الوقائي والرياضي في الجامعة التقنية بميونيخ إن”المشي لمدة 15 دقيقة يوميا بالإضافة إلى ركوب الدراجات والركض تساعد على تقليل الضغط بمقدار يتراوح بين خمس وثماني درجات” لافتاً إلى ضرروة عدم إرهاق الجسم بالتمارين اليومية.

كما نصح هال باتباع نظام غذائي يتلخص في الاعتماد على الخضراوات و الحد من استهلاك النقانق والجبن والخبز.

وأوضح الطبيب الألماني أنه في حال اتبع جميع المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم هذه القواعد فإن عدد السكتات الدماغية والنوبات القلبية ستنخفض بنسبة 50 بالمئة.