القوات العراقية تعتقل أربعة إرهابيين

بغداد-سانا

اعتقلت القوات العراقية أربعة إرهابيين في كل من الأنبار وكركوك والموصل.

ونقل موقع السومرية نيوز العراقي عن خلية الإعلام الأمني قولها في بيان اليوم أن “عمليات ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية مستمرة وأسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب في مناطق البغدادي غرب الأنبار وليلان في كركوك”.

كما أفادت وزارة الداخلية العراقية بأن القوات العراقية اعتقلت أيضا إرهابيا ينتمي إلى تنظيم “داعش” كان يعمل بصفة مقاتل بديوان الجند في الجانب الأيسر من مدينة الموصل.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة نفط ميسان العراقية إصابة عاملين صينيين اثنين بإطلاق نار من قبل مجهولين في حقل حلفاية النفطي.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في العراق أعلن أمس القضاء على 10 إرهابيين بعملية انزال جوي في منطقة حمرين الواقعة على حدود محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين.