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وزير النفط الإيراني: 700 مليار برميل حجم احتياطي النفط في البلاد

2020-02-16

طهران-سانا

أعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة أن احتياطي النفط في إيران يتجاوز 700 مليار برميل .

ودعا زنكنة خلال كلمة في منتدى شركات المعرفة والناشئة في طهران اليوم إلى اجتراح الحلول لزيادة طاقة استخراج النفط موضحا أن مستوى التدوير في حقول النفط الإيرانية يبلغ حاليا أقل من 30 بالمئة.

وأوضح وزير النفط الإيراني أن زيادة مستوى التدوير بمقدار 1 بالمئة سيرفع حجم الثروة الوطنية الإيرانية إلى 400 مليار دولار باحتساب 50 دولارا للبرميل.

وفي سياق متصل أعلن مدير الاستثمارات بالشركة الوطنية الإيرانية للصناعات البتروكيماوية حسين على مراد في تصريح له أن طاقة إنتاج قطاع البتروكيماويات ستصل إلى 100 مليون طن حتى سنة 2022 مؤكدا أن المستوى المستهدف سيتحقق عبر تدشين 42 مشروعا حتى الموعد المقرر .

ولفت مراد إلى أنه تم افتتاح 15 مشروعا إلى أن يتم تشغيل 27 مشروعا آخر حتى العام المحدد.

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