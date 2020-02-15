حب مع وقف التنفيذ… مسرح تنمية بشرية تفاعلي في فندق شيراتون دمشق

دمشق-سانا

تهدف فعالية “حب مع وقف التنفيذ” إلى التعريف بمسرح التنمية البشرية من خلال تطبيقه بشكل مباشر على الحضور حيث يقوم المدرب بالتفاعل معهم حول قضية أو سلوك معين وتبادل الأفكار لتصحيح سلوكيات سلبية سائدة واستبدالها بإيجابية.

الفعالية التي أقامها مشروع ستاند آب أكاديمي مساء اليوم بالتعاون مع فندق شيراتون دمشق تهدف إلى التعريف بمسرح التنمية البشرية وصنع التغيير المطلوب وفق مدير المشروع الاستشاري والمدرب الدولي أسامة ساطع.

واعتبر ساطع في تصريح لـ سانا أن هذه الفعالية شكل مسرحي تفاعلي مؤكداً ضرورة وجود هذا النوع في المجتمع إلى جانب الأنواع المسرحية الأخرى لخلق أجواء من التفاعل مع الجمهور عبر مناقشة أي قضية لتعزيز ثقافة الحوار تمهيدا لتحقيق تغيير في أي سلوك مجتمعي.

وهذه الفعالية بحسب ساطع هي الثالثة لمشروع ستاند آب أكاديمي حيث تم تنظيم فعاليتين هما “صناعة السعادة” و”النجاح هل هو صدفة أم عمل دؤوب”.

كما تضمنت الفعالية عزفاً موسيقياً للأطفال سماح أبو راس وقيس الصفدي على آلتي الكمان والبيانو إضافة إلى تكريم عدد من الفعاليات والشخصيات التربوية والثقافية والإعلامية والفنية والتجارية والسياحية والإعلانية.

حضر الفعالية عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين بدمشق ورجال أعمال وصناعيون وفنانون وفعاليات أهلية.