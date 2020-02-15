حملات نظافة في الوحدات الإدارية باللاذقية

اللاذقية-سانا

بدأت في جميع الوحدات الإدارية بمحافظة اللاذقية حملات نظافة شاملة بالتزامن مع يوم المجالس المحلية الذي يصادف في السابع عشر من شباط.

وشملت الحملة في مدينة اللاذقية أعمال تنظيف وترحيل القمامة في الكورنيش الغربي والمنطقة الصناعية وسوق أبي فراس الحمداني وفق رئيس مجلس المدينة المهندس أحمد عبد القادر الحلاق الذي أشار في تصريح لـ سانا إلى أن الحملة مستمرة لتشمل مواقع أخرى ضمن المدينة و ضواحيها إضافة إلى أعمال أخرى تتعلق بالصيانة والإنارة وغيرها من الخدمات.

من جهته لفت رئيس دائرة الصيانة في المجلس إلى أن ورشات المجلس عملت على صيانة رصيف الإنترلوك مقابل حديقة السلطان بالمدينة وترميم السور على الكورنيش الغربي إضافة إلى أعمال تعزيل الفوهات المطرية وترميم الحفر بالبودرة الإسفلتية.

حملات النظافة شهدت في ريف المحافظة مشاركة واسعة من الفعاليات الأهلية لتشمل الطرق الرئيسة والفرعية وإزالة التعديات على الطرقات وتقليم الأشجار.

رئيس مجلس بلدية ديروتان شمعون معلا أشار إلى أنه شارك في حملة النظافة في البلدية فعاليات أهلية مختلفة وكرست أهمية التعاون المجتمعي للإرتقاء بالنظافة وشملت خلال اليوم المحاور الرئيسة على أن تشمل محاور أخرى في الأيام القادمة.

وفي بلدية قمين أوضح رئيس البلدية جابر مهنا أن الحملة جزء من مبادرة مجتمعية على مستوى الوحدة الإدارية لافتاً إلى أن التعاون لإطلاق هذه الحملة وإنجاحها يهدف إلى تعزيز روح التعاون المجتمعي والارتقاء بالخدمات.

من جهته لفت كل من رئيس بلدة الفاخورة ابراهيم حسن وبلدية الشير مازن دويبة أن جميع الفعاليات الأهلية وبالتعاون مع مجلس البلدية شاركت بحملة النظافة التي تضمنت أيضا إزالة التعديات على الطرقات وتقليم الأشجار في قريتي الشير والخلالة.