ضبط 42 ألف حبة كبتاغون مخدرة في غطاسات مياه في أحد مكاتب الشحن بدمشق

دمشق-سانا

ضبط فرع مكافحة المخدرات في دمشق 42 ألف حبة كبتاغون مخدرة مخبأة ضمن غطاسات مياه في أحد مكاتب الشحن.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه بناء على المعلومات الواردة إلى إدارة مكافحة المخدرات حول قيام أشخاص بتحضير وتخزين كميات من الحبوب المخدرة ضمن “غطاسات مياه” وشحنها عن طريق أحد مكاتب الشحن تم التحري عن المعلومات الواردة حيث تم إيجاد شحنة “الغطاسات” المذكورة وعثر فيها على 42 ألف حبة مخدرة من نوع الكبتاغون يقدر وزنها بنحو سبعة كيلوغرامات كانت مخبأة بشكل فني وسري ضمن الهياكل الداخلية لتلك الغطاسات.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إلقاء القبض على صاحب هذه الشحنة وما زالت التحقيقات مستمرة معه لكشف جميع المتورطين في القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.