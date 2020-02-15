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صفي الدين: المقاومة حاضرة وجاهزة في كل الساحات

2020-02-15

بيروت- سانا

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين أن المقاومة حاضرة وجاهزة في كل الساحات في حال ارتكب العدو الإسرائيلي أي حماقات في حساباته.

وأشار صفي الدين خلال احتفال تأبيني أقامه الحزب في ذكرى أربعين الشهيد الفريق قاسم سليمانى ورفاقه إلى أن محور المقاومة حاليا أكثر استعدادا وقدرة وحضورا في مواجهة العدو الإسرائيلي والاستكبار الأميركي في المنطقة محذرا من مغبة التمادي في تجاوز الخطوط الحمراء أو قواعد الاشتباك الموجودة.

وشدد صفي الدين على التمسك بالمقاومة حتى تحقيق النصر وتحرير القدس.

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