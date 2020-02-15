برشلونه يهزم خيتافي في الدوري الإسباني

برشلونه-سانا

حقق برشلونة اليوم فوزا صعبا على ضيفه خيتافي بنتيجة 2-1 على ملعب الكامب نو في الجولة الـ 24 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وتقدم برشلونه في الدقيقة 34 بقدم مهاجمه أنطوان جريزمان بعد تمريرة من الأرجنتيني ليونيل ميسي وأضاف سيرجي روبرتو الهدف الثاني في الدقيقة 39 ليعود خيتافي ويقلص النتيجة في الدقيقة 66 عبر لاعبه أنخيل رودريجيز لتنتهي المباراة بفوز برشلونة.

وأصبح برصيد برشلونة 52 نقطة ويتأخر بفارق الأهداف عن ريال مدريد الذي يستضيف سيلتا فيجو غدا وبقي خيتافي ثالثا برصيد 42 نقطة.