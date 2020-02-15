1300 طفل في اختبار تحديد المستوى الأول ضمن الماراثون البرمجي للأطفال واليافعين

دمشق-سانا

انطلق اليوم الماراثون البرمجي للأطفال واليافعين لعام 2020 الذي ينظمه مركز التعلم مدى الحياة في الجامعة الافتراضية السورية وهيئة التميز والإبداع بالتعاون مع وزارة التربية والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.

وتقدم لاختبار تحديد المستوى الأول بالماراثون من فئة الأطفال نحو 1300 طفل من مختلف المحافظات من أعمار 8 إلى 11 سنة حيث جرى الاختبار على ثلاث فترات خلال اليوم مدة كل واحدة منها ساعة وربع ضمن مراكز الجامعة الافتراضية وفروع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.

ويهدف الاختبار إلى تقييم مهارات التفكير والتحليل المنطقي لدى المشاركين ومدى معرفتهم بلغات البرمجة المعتمدة السكراتش وسي بلس بلس من أجل توزيعهم على 3 مستويات مبتدئ ومتوسط ومتقدم لتبدأ بعدها مرحلة التدريب بما يتناسب مع كل مستوى.

وخلال رصد سانا لمجريات الاختبار بدمشق في مركزي نفاذ الجامعة الافتراضية بمنطقة الروضة وتكنولوجيا المعلومات في أبو رمانة أوضحت سايا غوجل مدير مركز التعلم مدى الحياة في الجامعة الافتراضية أن الاختبار يتضمن مسائل بسيطة في لغات البرمجة بهدف التعرف على مستويات الأطفال وأن النتائج ستصدر خلال يومين بعد دراستها من قبل اللجان العلمية لافتة إلى أهمية الوصول إلى أصغر شريحة عمرية من الطلاب المتميزين في مجال المعلوماتية أو البرمجة ورعايتها ضمن إطار أكاديمي متكامل ونشر الثقافة البرمجية ليس فقط بكيفية استخدام الحاسوب وإنما بطريقة التفكير والتحليل المنطقي.

ونوهت المهندسة مايا تقي مديرة البرنامج التدريبي البرمجي للأطفال واليافعين في الجامعة الافتراضية بالإقبال الذي شهده الموسم الحالي من الماراثون الذي يهدف بشكل أساسي إلى رفع المستوى العلمي العام وتعزيز مهارات التحليل المنطقي والتفكير الإبداعي لدى الأطفال واليافعين وتقديم محتوى مفيد في مجال البرمجة والمعلوماتية.

ولفتت منى المزعل والدة أحد الأطفال المشاركين إلى أهمية هذا النوع من المسابقات في تنمية مواهب الأطفال بالمجالات التي يحبونها وعدم تضييع وقتهم في الأشياء غير المفيدة.

من جهة أخرى أعرب عدد من الأطفال عن حماسهم واندفاعهم للمشاركة في الماراثون ومنهم الطفلة نور وطفة التي أوضحت أن هدفها زيادة خبرتها بهذا المجال لتتمكن من إنشاء برامج وألعاب متطورة فيما كان شغف المعلوماتية واكتشاف أشياء جديدة الدافع لدى كل من الأطفال بيسان مصطفى وزين محمد ومصطفى مسرابي ولبابة الدقاق وزينة ميرو وحمزة المرستاني للمشاركة في المسابقة حسب تعبيرهم.

ومن المقرر إجراء اختبار تحديد المستوى الأول لفئة اليافعين ذوي الأعمار من 12 إلى 15 سنة يوم السبت 7-3-2020 ضمن مراكز الجامعة الافتراضية والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في المحافظات.

ويتضمن البرنامج التدريبي للماراثون المقرر تنظيمه بدمشق في شهر آب المقبل خمس مراحل تدريبية وتأهيلية موصفة ومحددة علمياً وزمنياً يتم خلالها إجراء الاختبارات التأهيلية وتقديم التدريب المناسب على مختلف التقانات البرمجية وعلى آليات التفكير المنطقي للأطفال واليافعين وعلى نحو يساعد في دعم قدرة الشباب والناشئين السوريين على المنافسة عالمياً وتوسيع القاعدة الشعبية للبرمجة عند مختلف الشرائح العمرية.

وتم اعتماد 110 مدربين مختصين إضافة إلى مجموعة من مدرسي وزارة التربية للإشراف على تدريب المشاركين في الماراثون خلال مرحلة التدريب لفئتي الأطفال واليافعين.

هيلانه الهندي