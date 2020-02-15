حماة.. إصلاح خطوط وأبراج الكهرباء المتضررة جراء الظروف الجوية

حماة-سانا

بدأت الورش الفنية في الشركة العامة لكهرباء محافظة حماة منذ الصباح أعمال تأهيل وصيانة خطوط وشبكات وأبراج الكهرباء التي تضررت جراء الظروف الجوية القاسية التي تسود المحافظة ولا سيما في ريفها الغربي.

وذكر المهندس محمد رشيد الرعيدي المدير العام للشركة في تصريح لمراسل سانا أن الثلوج والرياح الشديدة أدت إلى قطع الكثير من الخطوط والشبكات وانهيار عدد من الأبراج الكهربائية في المحافظة وخاصة بمنطقة مصياف التي أغلقت بعض الطرق فيها بسبب تراكم الثلوج والجليد الأمر الذي يعيق وصول الآليات اللازمة لصيانة الشبكات والأبراج الكهربائية لافتا إلى أن ما زاد من صعوبة أعمال التأهيل والإصلاح لهذه التجهيزات الكهربائية طبقات الجليد السميكة التي غطت كامل الأبراج مع خطوطها وتجهيزاتها جراء انخفاض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر.

وأضاف الرعيدي: إنه رغم الظروف الجوية القاسية يجري حاليا تنفيذ أعمال صيانة شاملة لكل شبكات وأبراج الكهرباء المتضررة مشيرا إلى التركيز حاليا على إصلاح خط التوتر العالي 230 كيلو فولت امبير عند موقع حيالين المقطوع منذ ليلة أمس جراء العواصف والذي يربط عدة محطات كهربائية بين حماة وبانياس إضافة إلى متابعة إصلاح خطوط الكهرباء الرئيسية والفرعية الممتدة على طريق عام وادي العيون القدموس.

يشار إلى أن الحمولات الكبيرة على الخطوط والشبكات الكهربائية جراء الاستجرار الزائد للطاقة أدت إلى احتراق عدة لوحات مراكز تحويل هوائية مع كامل تجهيزاتها خلال هذه الفترة من بينها مركز تحويل العاجز الذي يقع على طريق عام حماة سلمية باستطاعة 800 امبير مع احتراق كابلات المحولة.