حزب البعث في لبنان: انتصارات الجيش السوري أفشلت مخططات الإرهاب

بيروت-سانا

أكد حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان أن انتصارات الجيش العربي السوري أفشلت كل مخططات الإرهابيين ورعاتهم وداعميهم في استهداف سورية وثوابتها.

وقال مسؤول منطقتي صور وبنت جبيل في الحزب أسعد دخل الله في كلمة له خلال لقاء تضامني مع سورية حضرته وفود من مختلف القوى والأحزاب الوطنية اللبنانية والفصائل الفلسطينية وحشود شعبية من مختلف المناطق الجنوبية أن “الجيش والشعب السوري حققا انتصارات ستسجل في التاريخ خلال تصديهما للارهابيين بمختلف تسمياتهم وولاءاتهم وخلال دفاعهم عن سورية في وجه اعتداءات النظام التركي وأدواته”.

ودعا دخل الله إلى الالتفاف حول المقاومة لتثبيت الانتصارات وتحرير الأرض والإرادة العربية من الهيمنة الصهيونية الأميركية بكل وجوهها.