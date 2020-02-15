زراعة حماة: استلام 450 ألف جرعة لقاح بيطري

حماة-سانا

استلمت مديرية زراعة حماة 450 ألف جرعة لقاح بيطري من وزارة الزراعة بهدف استكمال حملات التلقيح التي تجريها للثروة الحيوانية.

وأوضح معاون مدير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية الدكتور سامي أبو دان لمراسلة سانا أن الكمية المستلمة تتضمن 200 ألف جرعة ضد مرض جدري الأغنام و100 ألف جرعة ضد مرض الانتروكسيميا للأغنام و100 ألف جرعة لقاح ضد مرض الجمرة الخبيثة لدى نعاج الأغنام الفارغة من الحمل فضلاً عن 50 ألف جرعة لقاح ضد مرض باستريلا الأغنام.

وأشار أبو دان إلى أنه سيتم توزيع هذه اللقاحات على الدوائر الزراعية المنتشرة في المحافظة لتعزيز أرصدتها من هذه اللقاحات لافتاً إلى متابعة تنفيذ خطة الوزارة في إعطاء اللقاحات اللازمة لقطعان الثروة الحيوانية في الأوقات المحددة وأماكن وجود المربين مجاناً ضد العديد من الأمراض.

ولفت إلى إطلاق حملة تحصين وقائية للأبقار والعجول والبكاكير ضد مرض الحمى القلاعية مبيناً أن الحملة التي تستمر لمدة شهرين تهدف إلى تحصين نحو 45 ألف رأس من الأبقار والعجول والبكاكير بمشاركة أطباء وفنيين بيطريين ومراقبين ومساعدين من دائرة الصحة الحيوانية داعياً مربي الثروة الحيوانية إلى مراجعة الدوائر الزراعية القريبة من مناطق إقامتهم لتحصينها ضد الأمراض المختلفة.