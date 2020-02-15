عناصر الهندسة في الجيش يقومون بتفكيك الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون على الطريق الدولي حلب-دمشق (صور)

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
حزب البعث في لبنان: انتصارات الجيش السوري أفشلت مخططات الإرهاب
2020-02-15
لافروف يبحث مع نظيره الألماني الأوضاع في سورية وليبيا
2020-02-15
العميد فدوي: وحدة موقف محور المقاومة تجلت في سورية
2020-02-14
برلماني روسي: موسكو تقف بكل حزم إلى جانب سورية للقضاء على الإرهاب-فيديو
2020-02-14
بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في إدلب
2020-02-14
السفير الروسي في أنقرة: تركيا لم تنفذ التزاماتها باتفاقات سوتشي
2020-02-13
الجعفري: سورية ترفض محاولة تسخير آليات الأمم المتحدة لتصبح أداة ضغط على دول بعينها-فيديو
2020-02-13
محليات
جامعة البعث تستأنف امتحانات الفصل الدراسي الأول
2020-02-15
حملة وطنية ضد شلل الأطفال غدا تستهدف 8ر2 مليون طفل دون الخامسة
2020-02-15
ارتفاع بدرجات الحرارة مع أمطار متوقعة فوق المناطق الساحلية والشمالية والوسطى
2020-02-15
حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة حتى ظهر اليوم
2020-02-15
المشاركون في المؤتمر العمالي السابع والعشرين يطالبون بتشميل أسر الشهداء والجرحى في الرعاية الصحية وتفعيل الرقابة الدوائية
2020-02-14
15 محولة جديدة لتلبية زيادة الطلب على الطاقة في اللاذقية
2020-02-14
عودة الكهرباء إلى محافظة الحسكة بعد صيانة العطل الفني على خط 230 ك.ف
2020-02-14
رياضة
النواعير يحتفظ بالصدارة والطليعة يقترب من فرق المقدمة بدوري كرة القدم لفئة الشباب
2020-02-15
الشيحة في صدارة دوري حماة لكرة القدم للدرجة الثانية
2020-02-15
بمشاركة 443 عضوا… تنطلق غدا أعمال المؤتمر العام العاشر للاتحاد الرياضي العام
2020-02-15
ولفرهامبتون يتعادل سلبا مع ليستر سيتي في الدور الإنكليزي
2020-02-15
أتليتيكو مدريد يتعادل بهدفين مع بلنسية في الدوري الإسباني
2020-02-15
العراق يهزم البحرين في بطولة الأردن الدولية بكرة السلة
2020-02-14
الزمالك المصري بطلا لكأس السوبر الإفريقي
2020-02-14
اقتصاد
محلج محردة يبدأ توريد البذور الصناعية لشركات الزيوت
2020-02-15
سوبارو تستدعي 81260 سيارة في الصين جراء مخاطر على السلامة
2020-02-15
القبض على أشخاص متعاملين بغير الليرة السورية في دمشق
2020-02-14
المصالح العقارية: التأكد من إرفاق إشعار بتحويل مبلغ من ثمن العقار في حساب مصرفي ضمن معاملات البيع
2020-02-14
استقرار أسعار النفط
2020-02-14
تراجع الأسهم الأوروبية عن مستوياتها القياسية
2020-02-14
إقبال واسع على المشاركة السورية في معرض الملابس الجاهزة بالقاهرة
2020-02-13
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في ذكرى الإضراب الوطني الشامل.. أبناء القنيطرة والجولان أكثر تصميماً على تحرير الجولان السوري المحتل
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الكرملين يؤكد على حق الدولة السورية بمحاربة الإرهاب في إدلب
عناصر الهندسة في الجيش يقومون بتفكيك الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون على الطريق الدولي حلب-دمشق (صور)
2020-02-15
الطريق الدولي حلب دمشق
تفكيك ألغام
عناصر الهندسة في الجيش
2020-02-15
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