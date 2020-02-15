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عناصر الهندسة في الجيش يقومون بتفكيك الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون على الطريق الدولي حلب-دمشق (صور)

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الورش الفنية تبدأ إزالة السواتر الترابية والعوائق على الطريق الدولي حلب-دمشق عند مدخل حلب الغربي

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