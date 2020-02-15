مراسل سانا: وحدات من الجيش تحرر قريتي أورم الكبرى وكفرناها وجمعية الرضوان بريف حلب الجنوبي الغربي من الإرهاب

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
العميد فدوي: وحدة موقف محور المقاومة تجلت في سورية
2020-02-14
برلماني روسي: موسكو تقف بكل حزم إلى جانب سورية للقضاء على الإرهاب-فيديو
2020-02-14
بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في إدلب
2020-02-14
السفير الروسي في أنقرة: تركيا لم تنفذ التزاماتها باتفاقات سوتشي
2020-02-13
الجعفري: سورية ترفض محاولة تسخير آليات الأمم المتحدة لتصبح أداة ضغط على دول بعينها-فيديو
2020-02-13
سفير كوريا الديمقراطية بدمشق: نقف بثبات إلى جانب سورية
2020-02-13
إقبال واسع على المشاركة السورية في معرض الملابس الجاهزة بالقاهرة
2020-02-13
محليات
ارتفاع بدرجات الحرارة مع أمطار متوقعة فوق المناطق الساحلية والشمالية والوسطى
2020-02-15
حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة
2020-02-15
المشاركون في المؤتمر العمالي السابع والعشرين يطالبون بتشميل أسر الشهداء والجرحى في الرعاية الصحية وتفعيل الرقابة الدوائية
2020-02-14
15 محولة جديدة لتلبية زيادة الطلب على الطاقة في اللاذقية
2020-02-14
عودة الكهرباء إلى محافظة الحسكة بعد صيانة العطل الفني على خط 230 ك.ف
2020-02-14
حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة
2020-02-14
فرصة لزخات متفرقة من المطر فوق عدة مناطق
2020-02-14
رياضة
ولفرهامبتون يتعادل سلبا مع ليستر سيتي في الدور الإنكليزي
2020-02-15
أتليتيكو مدريد يتعادل بهدفين مع بلنسية في الدوري الإسباني
2020-02-15
العراق يهزم البحرين في بطولة الأردن الدولية بكرة السلة
2020-02-14
الزمالك المصري بطلا لكأس السوبر الإفريقي
2020-02-14
حرمان مانشستر سيتي من المشاركات الأوروبية لمدة عامين
2020-02-14
تأهل الإسباني بوستا للدور قبل النهائي ببطولة روتردام للتنس
2020-02-14
النواعير يحتفظ بصدارة ترتيب دوري الشباب لكرة القدم
2020-02-14
اقتصاد
سوبارو تستدعي 81260 سيارة في الصين جراء مخاطر على السلامة
2020-02-15
القبض على أشخاص متعاملين بغير الليرة السورية في دمشق
2020-02-14
المصالح العقارية: التأكد من إرفاق إشعار بتحويل مبلغ من ثمن العقار في حساب مصرفي ضمن معاملات البيع
2020-02-14
استقرار أسعار النفط
2020-02-14
تراجع الأسهم الأوروبية عن مستوياتها القياسية
2020-02-14
إقبال واسع على المشاركة السورية في معرض الملابس الجاهزة بالقاهرة
2020-02-13
مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية يرتفع 96ر135 نقطة
2020-02-13
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2020-02-15
2020-02-15
bdrossman
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