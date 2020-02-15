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عــاجــل مراسل سانا: الورش الفنية والآليات تبدأ إزالة السواتر الترابية والعوائق على الطريق الدولي حلب- دمشق عند مدخل حلب الغربي

مراسل سانا: وحدات من الجيش تحرر قريتي أورم الكبرى وكفرناها وجمعية الرضوان بريف حلب الجنوبي الغربي من الإرهاب

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مراسل سانا: الورش الفنية والآليات تبدأ إزالة السواتر الترابية والعوائق على الطريق الدولي حلب- دمشق عند مدخل حلب الغربي

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