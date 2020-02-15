SCS-NET
الشريط الأخباري
عــاجــل مراسل سانا: الورش الفنية والآليات تبدأ إزالة السواتر الترابية والعوائق على الطريق الدولي حلب- دمشق عند مدخل حلب الغربي

الجيش يحرر قريتي أورم الكبرى وكفرناها ويواصل عملياته بريف حلب الجنوبي الغربي

2020-02-15

حلب-سانا

حررت وحدات الجيش العربي السوري بلدتي أورم الكبرى وكفرناها وجمعية الرضوان بريف حلب الجنوبي الغربي بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المتحالفة معه.

وذكر مراسل سانا في حلب أن وحدات من الجيش تابعت عملياتها العسكرية ضد المجموعات الإرهابية في ريف حلب الجنوبي الغربي على محور أورم الكبرى وكفرناها ونفذت رمايات مركزة بسلاحي المدفعية والصواريخ على مواقع وتحصينات الإرهابيين في البلدتين وخاضت اشتباكات عنيفة مع المجموعات الإرهابية أسفرت عن دحر الإرهابيين وتحرير البلدتين وجمعية الرضوان بعد تكبيدهم خسائر بالأفراد والعتاد.

ولفت مراسل سانا إلى أن وحدات الجيش تواصل عملياتها بضربات صاروخية مكثفة ضد تجمعات وتحصينات الإرهابيين في ريف حلب الغربي والجنوبي الغربي وحققت إصابات مباشرة.

وتمكنت وحدات الجيش أمس من تامين جانبي الطريق الدولي حلب دمشق ولا سيما المنطقة المتبقية بالقرب من مدخل حلب الغربي بعد تحرير المناطق المحيطة بالطريق والقضاء على آخر تجمعات الإرهابيين في المنطقة ودحرهم منها.

انظر ايضاً

الجيش يؤمن الطريق الدولي حلب دمشق بالكامل بعد تحرير المناطق المحيطة بالطريق من الإرهاب

حلب-سانا استكملت وحدات الجيش العربي السوري تأمين الطريق الدولي حلب دمشق بالكامل مروراً بإدلب وحماة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved