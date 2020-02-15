عشرات الشهداء والجرحى في جريمة جديدة لطيران العدوان السعودي باليمن

صنعاء-سانا

استشهد وأصيب 40 يمنيا اليوم في جريمة جديدة لطيران العدوان السعودي الذي استهدف بغاراته المواطنين في محافظة الجوف شمال شرق اليمن.

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن طيران العدوان استهدف بثماني غارات المواطنين اليمنيين خلال تجمعهم عند حطام الطائرة التي تم أسقاطها أمس في مديرية المصلوب ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات منهم أغلبيتهم من النساء والأطفال مشيرا إلى أن الطيران المعادي عاود استهداف المسعفين ما يجعل حصيلة الضحايا غير نهائية.

ولفت المصدر إلى أنه تجري الآن عمليات الإنقاذ في المنطقة داعيا المنظمات الإنسانية لإرسال سيارات إسعاف إلى مديرية المصلوب لإسعاف الجرحى إلى مستشفيات العاصمة صنعاء.

وكانت الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت أمس طائرة حربية من نوع “تورنيدو” تابعة لتحالف العدوان السعودي في الجوف.