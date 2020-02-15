فنزويلا تتقدم بطلب للجنائية الدولية للتحقيق بعقوبات واشنطن ضدها

كراكاس-سانا

قدمت وزارة الخارجية الفنزويلية طلباً إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في العقوبات القسرية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية ضدها.

ونقل موقع راديو هافانا عن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا قوله في مؤتمر صحفي عقد في مدينة لاهاي الهولندية اليوم “لدينا قناعة بأن عواقب هذه التدابير الأحادية القسرية تشكل جرائم ضد الإنسانية وبالتالي ضد السكان المدنيين في فنزويلا”.

وأضاف أرياسا أنه قدم الطلب الرسمي إلى كبير المدعين العامين بالمحكمة الجنائية الدولية “فاتو بنسودا” مشيراً إلى أن الطلب “وثيقة دقيقة تحتوي على بيانات إحصائية مقرونة بحقائق تظهر عدم قانونية العقوبات”.

وعبر وزير الخارجية الفنزويلي عن أمله في قيام فريق الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية “بالتحقيق والبدء في عملية كاملة تصدر عنها لائحة اتهام وتحديد المسؤولية” واصفاً سياسة العقوبات بأنها “أسلحة دمار شامل”.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أعلن الثلاثاء الماضي عزم كراكاس على ملاحقة واشنطن قضائيا بعد فرضها عقوبات على شركة الطيران الفنزويلية الخاصة “كونفياسا”.

وتعاني فنزويلا من محاولات التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية وزعزعة استقرارها عبر تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية ودعم القوى اليمينية والانقلاب على الرئيس الشرعي مادورو باستخدام جميع الوسائل بما فيها العنف والفوضى بهدف إحياء مخططات واشنطن للهيمنة على هذا البلد الذي يمتلك ثروات نفطية هائلة.