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الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة حربية لتحالف العدوان السعودي

2020-02-14

صنعاء-سانا

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت طائرة حربية من نوع “تورنيدو” تابعة لتحالف العدوان السعودي في محافظة الجوف شمال شرق البلاد.

وقال العميد سريع في صفحته على موقع “فيسبوك”: “الدفاعات الجوية اليمنية تتمكن من إسقاط طائرة حربية نوع “تورنيدو” في سماء محافظة الجوف وهي تقوم بمهام عدائية” مضيفاً.. “تم إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو متطور ويمتلك تكنولوجيا حديثة”.

وكان الجيش اليمني أسقط الثلاثاء الماضي طائرة تجسس تابعة لتحالف العدوان السعودي في محافظة صعدة شمال البلاد.

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