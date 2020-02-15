منصور: (صفقة القرن) تعد صارخ على الشرعية الدولية

نيويورك-سانا

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور رفض بلاده القاطع لما تسمى “صفقة القرن” التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤكداً أنها تعد صارخ على قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية وتقوض الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

وأشار منصور إلى أن الاحتلال الإسرائيلي زاد من انتهاكاته وجرائمه ضد الفلسطينيين عقب إعلان الصفقة المشؤومة وكثف من إجراءاته التهويدية في القدس المحتلة إضافة إلى إعلانه ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية لكيانه في خرق فاضح للقانون الدولي.

ودعا منصور المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري في مواجهة جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الفلسطينيين وإيقاف إجراءاته التهويدية والاستيطانية وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الثامن والعشرين من الشهر الماضي بنود ما تسمى “صفقة القرن” في انتهاك سافر للقرارات الدولية والتي تجيز لكيان الاحتلال الصهيوني ضم المزيد من الأراضي المحتلة تمهيداً لتصفية القضية الفلسطينية ما أثار رفضاً فلسطينياً واسعاً.