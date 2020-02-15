الزمالك المصري بطلا لكأس السوبر الإفريقي

الدوحة-سانا

توج الزمالك المصري بلقب كأس السوبر الإفريقي بكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه على الترجي الرياضي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

افتتح الزمالك التسجيل مبكراً منذ الدقيقة الثانية عن طريق يوسف إبراهيم ثم عدل النتيجة لمصلحة الترجي الجزائري عبد الرؤوف بن غيث في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

وأعاد المغربي أشرف بن شرقي التقدم للزمالك بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 58 ثم أضاف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الوقت بدل الضائع ليضمن التتويج باللقب الرابع في تاريخ النادي.

وكان الزمالك أحرز اللقب في أعوام 1994 و1997 و2003 بينما أحرز الترجي اللقب عام 1995.