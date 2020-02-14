مسؤول أمريكي:إدارة ترامب قدمت معلومات كاذبة لتبرير اغتيال سليماني

واشنطن-سانا

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إليوت إنجل أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قدمت معلومات كاذبة لتبرير جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

وكان الفريق سليماني استشهد مع عدد من رفاقه جراء عدوان أمريكي بالصواريخ استهدفهم بعد خروجهم من مطار بغداد.

ونقلت شبكة سي بي اس نيوز الإخبارية الأمريكية عن إنجل قولهفي بيان رسمي اليوم “إن التقرير الرسمي للبيت الأبيض حول العملية لا يشير إلى أي تهديد وشيك على موظفي وسفارات الولايات المتحدة ويظهر أن المبررات التي قدمها ترامب للشعب الأمريكي كانت كاذبة”.

كما دحض انجل ما جاء في تقرير البيت الأبيض حول “تخويل” ترامب بتنفيذ اغتيال سليماني بموجب تفويض عام 2002 لاستخدام القوة العسكرية واصفاً إياه بأنه “تفسير زائف”.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكى وافق أمس على قرار لتقييد قدرة ترامب على شن حرب ضد إيران حيث يلزم القرار الرئيس الأمريكي بسحب القوات الأمريكية التي تقوم بعمليات قتالية ضد إيران إلا إذا أعلن الكونغرس “الحرب أو أقر تفويضاً محدداً لاستخدام القوة العسكرية”.