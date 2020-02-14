تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في مصر

القاهرة-سانا

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم عن تسجيلها أول حالة إصابة بفيروس كورونا لشخص أجنبي في مصر.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد مجاهد قوله إن الوزارة نجحت في اكتشاف أول حالة شخص أجنبي مصاب بفيروس كورونا بفضل الخطة الاحترازية الوقائية التي تطبقها من خلال تفعيل البرنامج الإلكتروني لتسجيل ومتابعة القادمين إلى مصر.

ولفت مجاهد إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وأن حالة المصاب مستقرة.

وأكد أن الوزارة اتخذت إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة والتي جاءت سلبية للفيروس كما تم عزلهم ذاتياً في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يوماً.