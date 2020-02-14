مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي في عسير

صنعاء-سانا

قتل عدد من قوات العدوان السعودي وأصيب آخرون في عملية قنص نفذها الجيش اليمني في عسير.

وذكر موقع “المسيرة نت” أن الجيش اليمني استهدف مرتزقة العدوان السعودي بعمليات قنص قبالة منفذ علب الحدودي وفي أبواب الحديد ومجازة الشرقية بمنطقة عسير مشيراً إلى أن عمليات القنص أسفرت عن مقتل وإصابة 11 من مرتزقة العدوان.

وفي سياق متصل أفشل الجيش اليمني واللجان الشعبية زحفاً لقوى العدوان السعودي باتجاه مواقع يسيطران عليها في أبواب الحديد بمنطقة عسير موقعين قتلى وجرحى في صفوفهم.

وكان عدد من مرتزقة العدوان السعودي قتلوا وأصيبوا في كمين نفذه الجيش اليمني بقطاع جيزان الليلة الماضي.